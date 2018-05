Dolgelukkige Ferri Somogyi deelt echobeelden van toekomstige baby

Het duurt nog een paar maanden totdat zijn dochtertje ter wereld zal komen, maar Ferri Somogyi heeft alvast een glimp mogen opvangen van zijn kleine meisje. Samen met zijn vriendin Noëlle ging de GTST-acteur voor een 3D-echo, waarvan hij de beelden deelt op Instagram.

Lees ook: Spoiler alert! Dít is de moordenaar van Jan Maes in GTST

Ferri deelt een tweetal beelden van de echo op social media, zowel een stilstaande als een bewegende. ‘Ongelofelijk mooie beelden van onze dochter!’, schrijft hij erbij. ‘Alles gezond! We kunnen niet wachten tot ze er is.’

September

Eind februari maakte Ferri bekend dat zijn vriendin Noëlle in verwachting is van hun eerste kindje; een maand later verklapte hij het geslacht. Het meisje zal in september geboren worden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram