Gigantische rel in Hollywood: actrices opgepakt wegens omkoopschandaal

‘Desperate Housewives’-actrice Felicity Huffman en ‘Full House’-actrice Lori Loughlin zijn aangeklaagd voor fraude. De twee actrices zouden werknemers op Amerikaanse elite-universiteiten hebben omgekocht zodat hun kinderen daar konden studeren, melden verschillende Amerikaanse media. Huffman werd zelfs opgepakt.

Examenfraude

De dames zijn twee van de bijna vijftig ouders die zijn aangeklaagd in de fraudezaak. Sportcoaches van grote universiteiten als Yale, Stanford en Georgetown zouden geld hebben aangenomen om studenten aan te nemen als atleten, ongeacht hun sportprestaties. Ook zouden examinatoren zijn omgekocht. Ouders zouden tussen 2011 en begin 2019 25 miljoen dollar hebben neergelegd voor toelating op de prestigieuze scholen.

Dure leugens

Huffman en haar man, acteur William H. Macy, doneerden naar verluidt 15.000 dollar zodat hun oudste dochter twee keer zo veel tijd had voor de toelatingstest. Ook werden foutieve antwoorden achteraf gecorrigeerd. Loughlin zou 500.000 dollar hebben betaald zodat haar twee dochters konden studeren aan de University of Southern California. Voor het geld zouden haar dochters op papier deel uitmaken van een roeiteam. Bella (20) en YouTube-ster Olivia (19) zijn alleen helemaal geen roeiers.

Arrestatieteams

De Desperate Housewives-actrice werd gisteren om zes uur ’s ochtends gearresteerd door zeven gewapende FBI-agenten. Een bron meldt dat ze al wist dat ze verdacht werd in de zaak en mogelijk aangehouden zou worden. Ze zou hebben laten weten zichzelf aan te geven als het zover kwam, maar werd toch onverwacht van het bed gelicht. Later op de dag keurde een rechter een borgtocht van 250.000 dollar goed en werd Felicity vrijgelaten. Ook stonden er agenten bij Lori op de stoep, maar zij was niet thuis. Voor haar en haar man Mossimo Giannulli is een arrestatiebevel uitgegaan.

Hollywoodsterren reageren op fraude

De actrices hebben zelf nog niet gereageerd op de beschuldigingen, maar andere sterren laten er geen gras over groeien en delen online hun ongezouten mening. Onder anderen acteur Rob Lowe deelde een familiekiekje van zijn zoon Johns diploma-uitreiking op Stanford, en schreef daarbij: “Erg trots op mijn eerlijke, hardwerkende zoons.” Lena Dunham twitterde: “Alle mensen die bij deze fraude betrokken waren hadden hun geld op een hoop moeten gooien om een eliteschool te starten waar Lori Loughlin lesgeeft in glimlachen.” Inmiddels heeft Lori Loughlin haar Twitter- en Instagramaccounts verwijderd. De Full House-actrice heeft haar Facebookprofiel wel aangehouden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP