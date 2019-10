Zien: verjaardag dochter Naomi van As en Sven Kramer gevierd met ‘feestweek’

Precies een week geleden mocht Kae, het dochtertje van Naomi van As (36) en Sven Kramer (33), alweer één kaarsje uitblazen! Een bijzonder moment, en daarom verdiende haar eerste verjaardag een hele feestweek.

Op de grote dag van hun kleine meid vierden Naomi en Sven haar verjaardag al met taart en een reeks foto’s. En het weekend werd afgesloten met nóg een zoet kiekje. “De feestweek van Kae zit er weer op!”, aldus de trotse moeder. “Was erg benieuwd hoe ze zou reageren op al die aandacht en de verjaardagsliedjes, maar ze vond het helemaal top! Ze houdt wel van een beetje aandacht. Oh ja, en de taart ging er ook weer goed in! #kae1jaar #partyanimal #opnaarde2.”

Happy Kae-day

Fans van Naomi laten massaal van zich horen onder de foto. “Wat een prachtig meisje hebben jullie! Nog gefeliciteerd!”, reageert een volger. Een ander schrijft: “Nog gefeliciteerd met je knappe prinsesje”

Veranderd

Iets meer dan een jaar geleden zette Naomi haar eerste kindje ter wereld. Of het moederschap haar heeft veranderd? “In de kern ben je natuurlijk nog steeds dezelfde persoon, maar als moeder vind ik mezelf wel meer kwetsbaar”, zei ze in een eerder interview met Flair. “Ik heb de verantwoordelijkheid voor zo’n klein wezentje. Ik wil niet dat er iets met haar gebeurt. Man, in het begin was het: beschermen, beschermen, beschermen. Het was wél mijn kind, dus handen wassen voordat je haar aanraakte. Daar ben ik nu wel relaxter in.”

Sven als papa

In datzelfde gesprek vertelde de brunette ook hoe Sven als vader is. “Hij komt vaak stoer en misschien wat afstandelijk over. Na een wedstrijd geeft hij altijd heel gefocust interviews, waardoor mensen zijn zachte kant niet zien. Hij heeft een heel klein hartje en als vader is hij echt een softie. Hij is heel lief voor Kae en zo’n grote man met zo’n kleine baby is eigenlijk heel aantrekkelijk.”

Kae

Sven en Naomi leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. Op 21 oktober 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Of het stel een broertje of zusje zou willen voor Kae? “Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op”, vertelde Naomi aan Flair.

Beeld: ANP, Instagram