Feestdagen gaan voor Chantal Janzen niet over rozen

In slaap wiegen

“Oooh man. Eerst vorige week de tienjarige ziek met ’s nachts delirium van de hoge koorts, nu die kleine”, schreef de 40-jarige presentatrice op kerstavond op Instagram. “Gebroken nachten, snot, zetpillen, hoestdrank, kots, zoutoplossingen, in slaap wiegen, er zijn geen liedjes meer over die we níet geneuried hebben, we wiegen zelfs nog tijdens het eten terwijl er niet eens een kind om ons heen is.”

Chantal is afgepeigerd, en dat was ook wel aan haar te zien, vond ze in ieder geval zelf. “En als je denkt: wat ziet die eruit: dit is nog met goed licht.” Voor anderen die een dergelijke, zware kerst doormaken, heeft de presentatrice advies. “Tip voor de kerstfoto’s: trek met je hand op je voorhoofd je wenkbrauwen omhoog. Zo kun je je ogen opentrekken zodat je niet als een marmot op de foto staat.”

De presentatrice is niet de enige met een ziek kind, blijkt uit de reacties op haar foto. Meerdere BN’ers zitten in hetzelfde schuitje. “Same”, schrijft Monica Geuze onder het bericht van Chantal. Jan Versteegh reageert met: “Hier ook een ziekenboeg.”