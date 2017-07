Feest: Dit BZV-koppel gaat trouwen

Lees ook :Boer zoekt Vrouw-kandidaten Marc en Annekim verbreken relatie

Spannend

”Gelukkig zei ze ‘ja natuurlijk!’. Ze zag ’t al wel een beetje aankomen, maar op dat moment had ze het niet verwacht, dus dat was wel leuk. Ik ben niet op één knie gegaan, erg hè. Maar ik heb het wel netjes gevraagd!” De volgende dag namen Riks en Nicole de kinderen die hij kreeg met zijn ex-vrouw mee uit eten om het goede nieuws te vertellen. ”Dat ging best mooi! Owen is super enthousiast. Olivia is er iets rustiger onder, ze is onzeker over hoe het er uit gaat zien straks. Het is een spannende situatie natuurlijk. De rol van hun moeder moet niet overgenomen worden. Maar het komt wel goed, daar ben ik niet bang voor!”



Kleinschalig

Het wordt een kleinschalige bruiloft. ”’s Ochtends foto’s maken en dan trouwen op de boerderij, daarna eten en een klein feestje. We hopen op mooi weer, dan kan het in de achtertuin, en anders in de oude schuur.” En zal Riks een pak dragen? “Ik heb nog nooit in pak gelopen, met zo’n nette broek te flapperen aan de kont! Ik denk gewoon een mooi jasje, maar ik zal er over na denken, haha!”

