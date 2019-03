Fans staan in de rij om sportende Jennifer Lopez te zien

Ze is een ware attractie in de sportschool, Jennifer Lopez. In New York staan fans voor J.Lo in de rij om door het raam te gluren, waar ze momenteel hard aan het trainen is voor haar rol in de film Hustlers.

Op haar Instagramstory is te zien hoe de 49-jarige zangeres en actrice hard werkt aan haar killerbody met haar trainer in een ‘normale’ sportschool. “Zweten, zweten, zweten”, roept hij in het filmpje.

De film Hustlers gaat over een groep voormalige strippers uit New York die samen geld willen stelen van hun oude Wall Street-cliënten. Rapper Cardi B speelt ook een rol in de film die in 2020 uitkomt, laat J.Lo weten via Instagram.

Bron: ANP | Beeld: ANP