Fans speculeren erop los: krijgen Monique en André een tweede kindje?

Een van de nieuwste Instagram-kiekjes van Monique Westenberg heeft de nodige tongen losgemaakt. Reacties zoals ‘een baby!’ en ‘zwanger?’ stromen binnen, maar André Hazes is er al gauw bij om hun fans teleur te stellen.

Lees ook: Monique Westenberg deelt emotionele foto’s én verdrietig verhaal via Instagram

Op de foto is te zien hoe Monique met haar benen over elkaar zit en wijst naar haar lichaam. Ook staan er twee rode pijlen op haar gericht. ‘Van hem!’, schrijft ze erbij.

Iets heel anders

Volgens haar volgers kan dit maar één ding betekenen: Monique en André verwachten een kindje. Maar de zanger laat weten dat zijn vriendin niet zwanger is. ‘Dames en heren… ik denk dat ze haar poentje bedoelt’, grapt hij onder het kiekje.

Kinderwens

Dat André en Monique graag een broertje of zusje willen voor hun zoontje, is geen geheim. ‘Hoe leuk zou dat zijn?’, aldus de zanger in een eerder interview. Monique deed eind oktober ook een boekje open over hun kinderwens. ‘Het is nu nog een beetje druk’, zei ze destijds tegen Story. ‘We zijn net verhuisd en voor André stond alles in het teken van de Ahoy-concerten. Maar de kinderwens is er nog steeds. Van onze vorige ICSI-poging liggen er nog drie cryo’s (bevroren embryo’s – red.) in de vriezer. Van mijn schoonzusje weet ik dat ik dan wel weer hormonen moet gaan spuiten, voordat er een embryo teruggeplaatst kan worden. En daar wil je zo min mogelijk stress bij hebben.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP, Instagram