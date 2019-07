Fans complimenteren én waarschuwen Roxeanne: ‘Niet te veel afvallen’

Dat Roxeanne Hazes enorm afgevallen is, valt niet te ontkennen. Fans overladen haar daarom met complimenten, maar maken zich tegelijkertijd óók zorgen om de zangeres.

Bij een nieuw kiekje, waarop ze te zien is in een korte zwarte top, schrijft Roxeanne: “Laughing this much since 2016. Blessed.” Daarbij tagt ze haar grote liefde en vader van haar kind, Erik Zwennes.

Niet te veel

De reacties die zich verzamelen onder de foto zijn enorm wisselend. Terwijl de één het “ontzettend knap” noemt dat de zangeres zoveel kilo’s is kwijtgeraakt, worden er ook een hoop waarschuwingen afgevuurd op de zangers. “Wat zie je er goed uit. Maar niet meer afvallen, dan heeft Erik geen houvast meer”, merkt iemand op. Een ander schrijft: “Oh meis, wat ben je veel afgevallen, knap hoor! Maar ik vond je eerst ook heel mooi, niet te veel meer eraf, hoor.”

Geheim

Hoe dan ook, veel volgers van Roxeanne vragen zich af hoe ze haar strijd tegen de kilo’s heeft aangepakt. “Damn! Wat is je dieettip?”, roept iemand. Een andere reactie luidt: “Wauw, je ziet er zo goed uit! Ben wel benieuwd naar jouw geheim.”

Zwangerschapskilo’s

Roxeanne onthult in de nieuwste VIVA Mama een groot deel van haar leven te maken te hebben gehad met overgewicht. “Al sinds ik me kan herinneren, was ik zwaarder dan mijn klasgenoten en daardoor ken ik ook bijna elk dieet”, schrijft ze. “Goed of slecht, het werkt. Voor even, helaas.” Maar tijdens haar zwangerschap kon ze niet wachten tot ze een dikke buik kreeg, aldus de zangeres. “Voor eventjes mocht ik, zonder veroordeeld te worden, dik zijn. Eten voor twee, zo’n zwangerschapsfabeltje, omarmde ik vol enthousiasme. Ik at letterlijk van alles de dubbele hoeveelheid en kwam tijdens mijn zwangerschap dertig kilo aan.”

Zomerkind

In de zomer van 2018 werd Roxeanne en haar verloofde Erik Zwennes de trotse ouders van hun eerste kind, zoon Fender. Wanneer de twee in het huwelijksbootje stappen, is niet duidelijk.

