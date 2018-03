Fans maken zich zorgen om zwangere Chantal Janzen

De laatste loodjes zijn begonnen voor Chantal Janzen; het duurt niet lang meer totdat de presentatrice haar tweede kindje mag verwelkomen. Toen bekend werd dat RTL op zoek is naar publiek voor het programma ‘De jongens tegen de meisjes’ – dat Chantal samen met Tijl Beckand presenteert – zorgde het dan ook voor verontrustende reacties van haar fans. Want zou Chantal binnenkort nog de studio induiken voor de opnames ervan?

Met haar laatste post op Instagram neemt ze alle zorgen van haar fans weg. ‘Omdat er publiek wordt gezocht voor ‘De jongens tegen de meisjes’ krijg ik iets teveel berichten van (over)bezorgde (moeder)mensen die zich druk maken of ik ’wel uit ga kijken op die glazen plaat’, hoe ik ’nu nog op hakken kan lopen’, en of ik tips heb hoe men ’zo snel weer kan gaan werken na m’n bevalling’ (ik moet nog gaan bevallen, dus als je zelf tips hebt: geef ze me)’, aldus de zwangere Chantal. ‘Nou als antwoord op al uw vragen: ik ga deze opnames uiteraard niet doen, koekebakkers, want ik geniet nu heerlijk van m’n zwangerschapsvakantie (verlof klinkt alsof je er even uit mag met een enkelband om). Proost, eet smakelijk, houdoe, hoije en bedankt.’

Wie het stokje van de presentatrice overneemt in het programma ‘De jongens tegen de meisjes’, is nog niet bekend.

