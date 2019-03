Who’s that girl? Actrice Famke Janssen ‘onherkenbaar’ na cosmetische ingreep

Als er iemand trots mag zijn op haar carrière, is het Famke Janssen (54) wel. De Nederlandse actrice scoort filmrol na filmrol, maar lijkt minder tevreden te zijn geweest over haar uiterlijk. Wanneer ze gespot wordt in Londen, blijkt dat de brunette flink aan zichzelf heeft laten sleutelen.

Verschillende internationale media vragen zich af wat de ster aan haar gezicht heeft laten doen. Zo schrijft de Italiaanse site Il Giornale: ‘Famke Janssen, de superheldin van de botox.’ De Britse krant Daily Mail merkt op: ‘Ze is onherkenbaar. Weg zijn haar natuurlijke lachrimpels.’

Opvallende beslissing

Het lijkt er inderdaad op dat de 54-jarige actrice besloten heeft om de natuur een handje te helpen. Opvallend, want in 2012 dacht ze daar nog heel anders over en was ze zelfs bang om onder het mes te gaan. ‘Je kunt proberen om tegen veroudering te vechten, maar je verliest die strijd altijd’, zei ze destijds in een interview. ‘Daarnaast maakt plastische chirurgie mensen niet jonger. Ze gaan er gewoon vreemder uitzien.’

Bron: AD, Show | Beeld: ANP, Instagram