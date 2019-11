Familieruzie? ‘Jan Smit en zus Monique hebben alle contact verbroken’

Jan Smit komt over als ‘een man van het volk’ en een allemansvriend, maar de laatste tijd lijkt hij zijn dierbaren één voor één kwijt te raken. Zo heeft hij bonje met zijn voormalige jeugdvrienden Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol. Maar nu zou Jan – voor de tweede keer – geen contact meer hebben met zijn zingende zus Monique. Wat is er gebeurd?

Ontvolgd op social

Alles wijst erop dat er geen contact meer is tussen Jan Smit (33) en zijn zus Monique (30), schrijft Story deze week. De twee volgen elkaar zelfs niet meer op social media. Maar het is niet voor het eerst dat broer en zus met elkaar hebben gebroken.

Monique jarenlang genegeerd

In 2007 merkte Monique naar eigen zeggen voor het eerst dat ze door Jan werd genegeerd. Twee jaar lang sprak hij niet tegen haar. Lange tijd dacht ze dat zijn toenmalige vriendin Yolanthe Cabau daar de oorzaak van was. Pas toen ze in 2012 de biografie van haar broer las, ontdekte ze de ware reden. Jan bleek zijn zus te negeren, omdat hij vond dat zij de kantjes ervan afliep. “Ik mocht wel mee met hem op tour, maar dan praatte hij óók niet met me. We zaten elke zondag bij elkaar met de familie en dan keek hij iedereen aan, behalve mij”, vertelde Monique aan Veronica Magazine. “Hij negeerde mij gewoon. Op een gegeven moment ben je er zelfs aan gewend.”

Lijmpoging

Aan deze vreemde situatie kwam een eind toen Jan een relatie kreeg met Liza. “Zij zei tegen Jan: Ik ga met jou, maar je gaat het wel goed maken met je zus!” Diezelfde avond maakten ze het goed. Ze bleven contact houden en werkten intensief samen. Ze maakten de cd’s Twee Kleine Kleutertjes, verschillende theatertournees, dvd’s en boekjes. Dit keer prees Jan zijn jongere zusje openlijk over haar goede inzet.

Opnieuw bonje

Maar vorig jaar zou het contact opnieuw zijn verbroken. Dat zou mede te maken hebben met het feit dat Monique niet meer wilde samenwerken met Aloys Buijs, die bij het team van Jan Smit hoort. Monique stapte over naar Selena Visser, die ook de manager van Kees Tol is. “Het is niets persoonlijks”, liet Monique weten. “We zijn nog steeds één grote familie. Maar door de single die ik met Wesley Klein maakte, voelde ik dat dit de muziek is die ik wil maken en dat dit de kant is die ik op wil. Weg van de popmuziek en meer volksmuziek. Dat vind ik gezelliger. Ik vind mezelf ook meer het volkse type.”

Rel met Nick en Simon

Eerder werd al bekend dat er bonje is tussen Jan Smit en zijn jeugdvrienden Kees Tol, Nick Schilder en Simon Keizer – ook zij hebben elkaar op social media ontvriend. Afgelopen week liet een bron van Story meer los over de oorzaak van de ruzie: “Het is allemaal terug te voeren naar het programma Jan Smit, de zomer voorbij. Dat is in 2015 na negen seizoenen gestopt. Naar de buitenwereld toe werd gezegd dat het programma stopte omdat men alle interessante mensen wel had gezien. De realiteit was echter dat Nick en Simon niet meer wilden.”

Jan gepasseerd

Aanvankelijk had Jan begrip voor deze beslissing, zo weet de bron. De agenda van Nick en Simon zat inderdaad propvol en het programma waarin Jan met zijn vrienden op tournee ging langs campings in het buitenland, was behoorlijk tijdrovend. ‘Maar toen kreeg Jan te horen dat Nick en Simon wél het programma Nick & Simon, The Dream gingen doen, waarin ze probeerden door te breken in Amerika. Toen is er iets geknapt bij Jan. Ik zal die blik in zijn ogen nooit meer vergeten, de avond dat hij het had gehoord. Hij was verslagen.”

De druppel

Door de verbroken vriendschap met het zangduo verminderde ook het contact met voormalig boezemvriend Kees Tol. De eerste barstjes ontstonden toen Kees meedeed aan het programma Talenten Zonder Centen, waarin hij met Nick en Simon wekelijks een bekende Nederlander (Jan kwam in twee seizoenen niet aan bod) mee naar het buitenland nam. Toen Jan besloot Kees’ vader, die jarenlang alle hits voor Jan schreef, aan de kant te zetten, was het over en uit.

Bron: Story | Beeld: ANP