Gemengde reacties op aflevering ‘Vamos Met De Familie Pos’

‘De Posjes’ zijn nu al een paar weken te zien op hun reis door Zuid-Amerika. Ze vinken wat af, klagen wat af, maar hebben vooral ook veel lol. Toch viel een bezoekje aan Machu Picchu niet helemaal in de smaak.

Want ook al staat deze prachtige stad van de Inca’s op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, de Posjes waren niet zo enthousiast. Stefan twijfelt zelfs aan de echtheid van de toeristische attractie. En hoewel de gids met veel enthousiasme wil vertellen over deze belangrijke plek in Peru, houdt de familie het na een uur al voor gezien. Daar komen via Twitter een paar verontwaardigde reacties op, maar de meeste mensen kunnen de droge humor wel waarderen:

Ontzettend onbeleefd om een gids die met zoveel passie en trots over zijn land verteld zo af te kappen. Plaatsvervangende schaamte #vamosmetdefamiliepos — Edwin la FLeur (@EdwinFLeur) 30 mei 2018

Dit zijn de nederlanders waar je je kapot voor schaamt in het buitenland. #vamosmetdefamiliepos — Haadbaart (@haadbaart) 30 mei 2018

“De Inca’s werkte 500 jaar geleden al in de cloud” 😂😂. #vamosmetdefamiliepos — Henk Noordhoff (@henknoordhoff) 30 mei 2018

Hahahahaha tygo; poppetje gezien kastje dicht 😂😂 #vamosmetdefamiliepos — Linda (@xuslinnepin) 30 mei 2018

Ik blijf lachen om de posjes ff snel langs alle toeristische plekken én afvinken maar weer✅ 😂#heerlijkedrogehumor #vamosmetdefamiliepos — nicolette lokhorst (@Duizendpoot0318) 30 mei 2018

Kinderen

Ook is er veel lof voor de kinderen van de familie Pos. Want zo’n lange reis is niet niks, maar Tygo en Bjorn doen dit alles zonder te klagen:

Geweldige kinderen van de #familiepos ! Zeuren nooit, vinden alles prima! Al zo lang onderweg! Respect! #vamosmetdefamiliepos — Jolanda Venema (@JolandaSVenema) 30 mei 2018

Bjorn en tygo reizen ook simpel mee hè . Niet huilen of moeilijk doen op de hele reis. #vamosmetdefamiliepos — roos.. (@roos_2304) 23 mei 2018

Beeld: RTL