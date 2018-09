Bevestigd: Fajah Lourens en 10 jaar jongere vriend uit elkaar

Fajah Lourens (37) is weer vrijgezel. De fitnessgoeroe en haar tien jaar jongere vriend Igor Neves zijn uit elkaar.

Het gerucht over een breuk tussen Fajah en Igor deed al eerder de ronde. Afgelopen juli was in Story te lezen dat Fajahs vriend uit haar landhuis moest vertrekken. De voormalig soapactrice reageerde kort daarna dat er niks aan de hand was. ‘Ik heb erop aangedrongen dat Igor iets voor zichzelf moest zoeken. Niet omdat het niet goed zou gaan tussen ons, maar omdat ik wil dat hij ook iets voor zichzelf opbouwt en dat hij niet helemaal afhankelijk is van mij. Igor is tenslotte nog jong. Ik ben iemand die anderen graag stimuleert in hun ontwikkeling en ik vind een eigen huis kopen daar ook een voorbeeld van,’ aldus Fajah tegenover Story.

Breuk

Nu blijkt het tóch niet te werken tussen de twee. De BN’er bevestigt de breuk op sociale media. ‘Ik was er nog niet klaar voor om het toe te geven, maar mijn relatie is opnieuw gestrand,’ schrijft ze. ‘Ik gaf geen antwoord op vragen van de pers, maar een maand later, ben ik er klaar voor om het toe te geven. Dus stop maar met alle mailtjes met vragen, dit is alles wat ik erover te zeggen heb. Ik maak het goed en voel me oké. Ik voel me geliefd door jullie allemaal.’

Beeld: ANP