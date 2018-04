Fajah Lourens stopt als dj: ‘Het doet pijn in m’n hart’

Fajah Lourens sluit haar dj- carrière af. Dat heeft ze bekendgemaakt op haar Facebookpagina. Als reden geeft de 36-jarige fitgirl haar drukke werkzaamheden voor haar bedrijf MKBM, die niet langer te combineren zijn met het draaien.

‘Ik heb een geweldige tijd gehad’

“Het doet wel heel veel pijn in m’n hartje, maar ik heb toch besloten te stoppen”, schrijft Fajah. “Ik heb een geweldige tijd gehad met fantastische buitenlandse boekingen, releases op grote labels en als kers op de taart mijn hitsingle Squat waarbij ik zelfs een platina plaat ontving. Maar nu vind ik het toch tijd om te stoppen. Naast draaien geef ik ook nog veel motivatielezingen en trainingen, ik doe eigenlijk te veel dingen tegelijk. Als ik succesvoller wil worden, zal ik mij meer moeten gaan focussen op mijn bedrijf MKBM en deze bezigheden, en zal ik minder dingen tegelijkertijd moeten gaan doen.”

Killer carrière

MKBM staat voor Mykillerbodymotivation. Lourens schreef een aantal zeer succesvolle ‘Killerbody’-boeken, waarin ze tips geeft over een sportieve en gezonde levensstijl. Mensen kunnen een abonnement nemen op haar onlinetrainingsvideo’s en Fajah heeft een eigen sportkledinglijn en verkoopt voedingssupplementen. Haar derde Killerbody-boek, over trainen na een zwangerschap, komt in april uit.

DJ Faya, zoals haar artiestennnaam luidt, draait nog tot 1 september.

