Fajah Lourens onthult gewicht

Sportfanaat Fajah Lourens is dagelijks in de gym te vinden en maakt er geen geheim van dat ze een zeer strenge en gezonde levensstijl nastreeft. Ze liet eerder al weten slechts 1250 calorieën per dag te eten, allemaal met als doel om zo strak mogelijk in haar vel te zitten. Haar streefgewicht bereikte ze deze ochtend en deelde ze gelijk met haar trouwe volgers.

Op Instagram plaatste de brunette vrijdagchtend een foto, waarop ze in ondergoed haar strakke lijfje laat zien. Bij de foto schrijft Fajah dat ze eindelijk onder de zestig kilo is gekomen, wat een doel van haar was. Wat haar precieze gewicht momenteel is? “57,4 kilo deze ochtend. Ik kom van de 60 dus we gaan de goede kant op”, schrijft Fajah.

Onder de foto schrijft ze ook nog dat de foto niet helemaal realistisch is en daar wijst ze haar volgers dan ook gelijk op. “Deze foto vertekent wel wat. M’n benen lijken dunner dan ze zijn.” Ondanks dit lage lichaamsgewicht is de krullenbol nog niet tevreden met haar lijf. “Ik focus me nu op strakker worden dus ga lekker zware krachttraining doen”, besluit ze.

57,4 Deze ochtend ik kom van de 60 dus we gaan de goede kant op. Deze foto vertekend wel wat mn benen lijken dunner dan ze zijn. Ik focus me nu op strakker worden dus ga lekker zware kracht training doen #MKBM #MAATPLANNEN #killerbody2 #onfaya A post shared by MKBM Faya (@mykillerbodymotivation) on Mar 9, 2017 at 11:36pm PST

