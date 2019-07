Fajah Lourens over lage ‘GTST’-salaris: ‘Op de kermis verdiende ik wat bij’

Ze staat nu vooral bekend als ware fitgirl, maar van 2002 tot 2005 kenden we Fajah Lourens natuurlijk als Yasmin Fuentes uit ‘GTST’. Een rol in de soap betekende een goede springplank voor haar carrière, maar of het ook vetpot was, blijkt een tweede.

In de nieuwste Privé doet Fajah uit de doeken over het salaris dat ze kreeg in haar GTST-tijd. “Het eerste jaar dat ik in Goede Tijden, Slechte Tijden zat, verdiende ik 1350 euro per maand”, aldus de actrice. “Na drie jaar ging ik weg met 2000 euro. Dat is echt slecht.”

Ster

Het was dan ook noodzakelijk voor Fajah om buiten de media wat klussen aan te nemen. “Televisiewerk wordt altijd opgehemeld, maar ondertussen stond ik op een kermis om wat bij te verdienen”, biecht ze op. Dat laatste viel bij de producent niet in goede aarde. “Ik werd op mijn vingers getikt: ‘Ik wil niet dat je op een kermis staat, want je bent een ster.’ Ik antwoordde: Dan moet je me als een ster betalen. Alsof ík het leuk vind om op een kermis te staan. (…) Het is dat ik wat geld had geërfd van mijn vader, anders had ik niet rond kunnen komen van mijn GTST-salaris.”

Lees ook

Al eerder genieten van het gloednieuwe ‘GTST’-seizoen? Zo kan het



Groep 8

Ondanks het feit dat ze er niet veel mee verdiende, was haar carrière in de soapserie het “dubbel en dwars waard”. Fajah noemt het zelfs een van de mooiste periodes uit haar leven. “En het heeft me ook gebracht waar ik nu ben. Ik was zo happy toen ik de rol kreeg en tegelijkertijd vond ik het zo jammer dat mijn vader niet meer leefde en dat ik het hem niet meer kon vertellen… In groep acht riep ik al: Wacht maar tot ik in GTST zit. Dat is me gelukt. Daarom geloof ik ook dat alles mogelijk is in het leven, als je er maar voor gaat.”

Even terug in de tijd, toen Fajah nog te zien was in GTST:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP