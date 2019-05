Fajah Lourens deelt ‘eerlijke’ foto van killerbody: ‘Cellulite is niets om je voor te schamen’

Fajah Lourens is een fitgirl pur sang. Zo schreef ze de nodige boeken over het verkrijgen van een ‘killerbody’, komen er met regelmaat sportvideo’s voorbij op haar Instagram-account én coachte ze het Flair-team naar de finish tijdens de Strong Viking Family Run.

Op social media zien we vaak geposeerde foto’s langskomen van Fajah, maar ze deelt dit keer ook een ander soort kiekje. “Je wil natuurlijk altijd je mooiste kant op de foto”, schrijft ze erbij. “Vandaag deel ik mijn mooie kant en mijn nog mooiere kant. Op de tweede foto’s dezelfde mooie kanten met mooi licht in plaats van schaduw zoals op de eerste twee foto’s (mijn advies kijk altijd naar jezelf in mooi licht). Ik wil even laten zien dat cellulite niets is om je voor te schamen de meeste vrouwen hebben het.”

Touwtjes laten vieren

Fajah zegt er op een van haar twee benen meer aanleg voor te hebben dan op het andere. “Om er helemaal van af te komen, moet ik heel hard/zwaar trainen, heel goed letten op m’n eten en ook nog eens om de dag cuppen”, vertelt ze openhartig. “Trainen doe ik op dit moment maar drie keer per week, wijn vind ik onweerstaanbaar en toen mn relatie overging was ik mn vaste cupper ook kwijt.”

Lees ook

Fajah Lourens doet boekje open over heftige jeugd: ‘Het doet echt pijn’

#loveyourself

Het resultaat hiervan is cellulite. Of ze dat erg vindt? “Ik vind het jammer, maar ik zeg nog steeds tegen mezelf: je ziet er fantastisch uit. Wees lief voor jezelf. Voor de zomer, een shoot of een bruiloft vind ik het prima om acht weken te bikkelen, maar persoonlijk vind ik het niet meer de moeite waard om het hele jaar door zo streng voor mezelf te zijn.” Ze sluit haar tekst af met een motiverende hashtag: #loveyourself.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP, Instagram