Daar komt de bruid: Pommeline en Fabrizio zijn verloofd

‘He stole my heart, so now I am gonna steal his last name! I said ‘YES’ 💍👰🏼♥️ #wifeytobe’, aldus de blondine op Instagram. Ook Fabrizio deelt het heugelijke nieuws met een filmpje van het aanzoek.

Temptation Island

Pommeline viel in Temptation Island voor Merijn, maar die relatie was niet van lange duur. Ze ging aan de slag in de tattoozaak van Fabrizio en één plus één was al snel twee. De verleiders werden stapelverliefd en bezegelen deze liefde nu dus met het huwelijk.

Bron: Boulevard | Beeld: Instagram