Met déze mede-Robinsonner zou Mariana ‘zwoele avond’ willen beleven

Het vijftiende seizoen van ‘Expeditie Robinson’ is momenteel volop aan de gang. Een van de veelbesproken kandidaten van dit jaar is Mariana Verkerk (52), die met een van haar mededeelnemers een zwoele avond best ziet zitten.

In Robinson Confessions wordt Mariana het vuur aan de schenen gelegd. Wanneer gevraagd wordt met wie ze een zwoele avond zou willen delen, heeft ze een duidelijk antwoord. “Hugo!”

Gelachen

Dat de 33-jarige tv-chef binnenkort in het huwelijksbootje stapt, staat echter niet in de weg. Nee, Mariana’s voorkeur gaat “gewoon voor de gein” uit naar Hugo Kennis. “Hij kan goed koken”, verklaart ze. “Ik heb ontzettend met hem gelachen. En het is een mooie man, zeker. Houdt niet van vrouwen, maar oké.”

B*tch

Ook wordt aan de catwalkcoach gevraagd met wie ze een mínder goede klik had op het eiland. “Akwasi kon heel confronterend zijn”, geeft Mariana toe. “Dat vond ik wel vervelend (…) My bitch.”

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Martijn van Gelder (RTL)