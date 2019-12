De Robinson-rel van deze week: kijkers boos om valsspelen tijdens halve finale-proeven

Volgende week is de finale van ‘Expeditie Robinson 2019′. Nadat RTL de finalisten per ongeluk al zondagochtend onthulde in een commercial (#oeps) hebben we ’s avonds met eigen ogen kunnen zien hoe die drie hun plekje veroverd hebben. En aangezien de kandidaten en de programmamakers dit jaar haast niets goed lijken te kunnen doen in de ogen van de kijkers, klinkt er ook deze week – as it’s tradition – weer flink wat kritiek.

Meningen verdeeld

De finale gaat volgende week tussen Hugo Kennis, Eva Cleven en Shary-An. Maar of zij die finaleplek ook daadwerkelijk verdiend hebben, daar zijn de meningen over verdeeld.

Negentig graden

Zo is er veel te doen om de tweede proef die te zien was in de aflevering. Daarbij moesten alle vrouwen (Hugo had als eerste al een plek in de finale bemachtigd in een duel met Eva Cleven) in een hoek van 90 graden tegen een muurtje aan zitten en dit zo lang mogelijk volhouden. Maar de oplettende kijker viel op dat eigenlijk alleen Eva Koreman écht in een hoek van 90 graden zat. De rest dus niet, waarmee het voor hen makkelijker vol te houden was. Eva plofte na drie minuten in het zand, Mariana na zes en de overige twee hielden het maar liefst zeventien minuten vol. De kritiek op de leiding van de expeditie en op RTL stroomt binnen op Twitter:

Hoe dan?! Mariana mag niet in het touw bijten. Maar de anderen mogen wel in > 90 graden zitten, schoenen uitgooien om los te komen, voeten op de grond en nog niet af zijn, en ook nog eens afkijken bij een som. Geïrriteerd.#ExpeditieRobinson — Femke T. (@F_MK__T) December 8, 2019

Het kan aan mij liggen maar Shary-An en Eva C. hebben volgens mij niet begrepen wat 90 graden is…#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/xdqqGXsgz2 — Dennis Gerritsen (@Dennboss) December 8, 2019

Spoileralert.. de nieuwe coaches van de the voice of #ExpeditieRobinson zijn bekend pic.twitter.com/0IaFxavUYI — Maris (@maristwit70) December 8, 2019

Volgens rtl schijnt Kaj hier ook in 90 graden te zitten #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/SeaR2Rn8In — Joepel (@__Joepel) December 8, 2019

Romeinse cijfers

Maar er is meer dat het publiek niet lekker zit. Bij de laatste grote proef voor de derde finaleplaats was één van de obstakels een rekensom oplossen. Daarvoor moesten de kandidaten kennis hebben van Romeinse cijfers. Van tevoren gaf Shary-An al aan dat sommen oplossen niet haar sterkste punt is. Vervolgens laat ze weten geen idee te hebben van de betekenis van de Romeinse cijfers. Tja, die som gaat zich niet vanzelf oplossen, dus dan is het klaar, zou je denken. Maar na lang nadenken en proberen heeft Shary-An toch de oplossing te pakken, voegt zich al een razende bij de rest en krijgt het ook nog eens voor elkaar Mariana en Eva Koreman in te halen en er met de laatste finaleplaats vandoor te gaan. Kijkers zetten hier een aantal hele grote vraagtekens bij…

Wat een fucking doorgestoken kaart bij #ExpeditieRobinson – @Shary_an wist NIKS van Romeinse cijfers, maar 'opeens had ze het door' uhu. Ze is gewoon geholpen. Dat is duidelijk.#fraude #nep — Linda Meulebroek (@LMeulebroek) December 8, 2019

#ExpeditieRobinson heel apart. Ze kent geen Romeinse cijfers, ze kan niet rekenen en ineens ziet ze het. Ongeloofwaardig! — MPriessen-Zwanenburg (@Zwaann) December 8, 2019

Eén groot vraagteken na deze proef. Als wiskundige kneus die ik ben kan ik me niet voorstellen dat je INEENS zo'n som wel snapt. En what's up met die schoenen van Eva K, die ze ineens weer aan heeft?#expeditierobinson pic.twitter.com/SJXA48L5GU — Nousjka (@_nbe7) December 8, 2019

Hoe geloofwaardig is #ExpeditieRobinson ?? Als iemand de romeinse tekens niet kent kan hij of zij de som ook nooit oplossen?? — robert rand (@randb176) December 8, 2019

Hoezo weet ze ineens de oplossing van de som. Wie wordt hier nu voor de gek gehouden? Voor mij, na 20jaar enorme trouwe fan helemaal klaar met ER.#expeditierobinson — Margaret Knol (@KnolMargaret) December 8, 2019

Schoenen

Naast de spontane wiskundeknobbel van Shary-An was er nóg meer dat kijkers opviel in deze halve finale. Hoe was het bijvoorbeeld mogelijk dat Eva K. haar schoenen had uitgedaan bij het eerste onderdeel van de grote proef, maar halverwege de proef plotseling weer op schoeisel liep? In Eilandpraat legde Eva uit hoe dat kon, maar die uitleg maakte het misschien alleen nog maar erger…

Eva doet in het begin van de proef haar schoenen uit, een stuk verder in de proef heeft ze die weer aan?! Ik geloof niet dat ze helemaal terug gerend is om die aan te trekken?! #ExpeditieRobinson — Erin (@erin_schroer) December 8, 2019

Dus ze geven het gewoon toe. Stopje, lang genoeg zodat schoenen weer aan konden. "Tijdens verplaatsen van de camera's en de touwen, ivm gevaar van het vuur". DOE DAN NIET ALSOF HET 1 DOORLOPENDE PROEF WAS. Nep-seizoen, nepper dan ooit. #ExpeditieRobinson #Eilandpraat — Jordy van Eijndhoven (@JordyEijndhoven) December 8, 2019

Complotten

De kritiek op dit seizoen van Expeditie Robinson is sowieso niet van de lucht. Volgens veel kijkers moeten de spelregels worden aangepast, omdat sterke kandidaten (échte, finale-waardige Robinsons) kansloos zijn tegen de vele complotten. Ondanks (of waarschijnlijker: dankzij) alle ophef is dit het best bekeken seizoen tot nu toe. Hoge palmbomen vangen nu eenmaal veel wind…

Bekijk hier de uitzending terug.

