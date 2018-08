Eindelijk: dít zijn de ‘Expeditie Robinson’-deelnemers van Kamp Zuid

Jawel dames en heren, het moment is hier. Na dagenlang raden wie toch die donkere schimmen in de video’s waren, zijn de kandidaten van Expeditie Robinson 2018 – althans, die van Kamp Zuid – nu officieel bekendgemaakt.

Kamp Zuid

Realityster en model Donny Roelvink

Zanger en dj Jody Bernal

Youtuber en presentatrice Nienke Plas

Hiphopartieste I Am Aisha (Aisha Echteld)

Cabaretier Steven Brunswijk (a.k.a. Braboneger)

Rapper Josylvio (zijn hele naam is een hele mond vol: Joost Theo Sylvio Yussef Abdelgalil Dowib. Dus.)

Laatste mystery Robinson

Op het laatste lid, van wie we in de nieuwe video nog steeds slechts een silhouet zien, moeten we nog even wachten. Zijn of haar (we gokken op een vrouw, gezien de schim) identiteit wordt op 30 augustus – tijdens de Expeditie Robinson-fandag – bekendgemaakt.

Almost there!

Uit welke deelnemers Kamp Noord bestaat, blijft nog even spannend. Dit wordt volgens RTL binnenkort bekend gemaakt. Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson is vanaf donderdag 6 september te zien op RTL 5. Can. Not. Wait.

Dave en Donny op expeditie

Om zich voor te bereiden, laat Donny Roelvink zich alvast klaarstomen door zijn broer en tevens oud-Robinson Dave. Speciaal voor streamingsdienst Videoland maakten de twee een nieuwe realityserie: Dave en Donny op expeditie. De teaser verklapt vast dat dat hilarisch wordt, dus wij zitten op 16 augustus, als de serie van start gaat, gegarandeerd voor de buis.

RTL Boulevard voelde Kamp Zuid vast aan de tand over hun Robinson-ervaring, die inmiddels achter de rug is:

Beeld: RTL