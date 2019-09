Expeditie is eíndelijk begonnen! Waarom dit seizoen het beste ooit wordt

Gisteren ging ‘Expeditie Robinson’ na maanden wachten eíndelijk weer van start. Oké, we moesten even schipperen tussen ‘Boer zoekt Vrouw’ en het survivalprogramma – keuzes, keuzes – maar wat was het weer ouderwets genieten. Want ja, het twintigste seizoen belooft ‘een hoop verrassingen’, aldus nieuwe presentator Kaj Gorgels.

Roy en Rob, da’s meer dan top

Maar niet alleen daarom denken wij dat dit het beste seizoen ooit wordt. Want tel Royke Donders op een eiland op bij Rob – man man man, hier word ik niet vrolijk van – Geus, en dit moet toch de meest prachtige televisie van dit jaar worden?

Mijn vader als ik beneden in huis een geluidje hoor en hem vraag te gaan kijken. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/Zas8wKj0gB — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) September 1, 2019

Rob Geus in expeditie; ‘mes is voor in de keuken, hakbijl voor de bomen’.

Zal die beste man ook een rood, groen en blauwe snijplank hebben meegenomen? #ExpeditieRobinson — Sanne Petersen (@petersen1987) September 1, 2019

We komen hier godverdomme niet om te klaverjassen #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/8WwaiXUbUx — wendy (@ItsWen101) September 1, 2019

Als je op dag 1 al niet vrolijk van het eten word. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/FZ08b48yqp — Maris (@maristwit70) September 1, 2019

Nou, daar gaan je harde krullen…

Alleen al de vooruitblik van de stylist van het Zuiden in een regenpak op het strand laat ons hart sneller kloppen. Maar wacht even, zeggen de stukjes in het intro niet al heel veel over hoe ver iedereen gaat komen? Want waar we sommige kandidaten wél bij proeven zien, zien we anderen vooral in het water of in de jungle. Interesting…

Zwemdiploma

Dan Akwasi, de schat. Doet mee aan Expeditie Robinson en haalt net één dag (geen grap) voor vertrek naar de Filipijnen zijn zwemdiploma. Gelukkig was daar Fien Vermeulen die hem met haar “zalvende” woorden naar het droge wist te loodsen. En je kunt veel zeggen over de ‘woordenkunstenaar’, maar hij doet het wel mooi even.

Akwasi springt in het water… “ ik zag niets meer…alleen water “ Hier hoef je niet eens een grap over te maken😂😂#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/jhlPJFZZnk — Starbuck (@starbuck68) September 1, 2019

Noord gestoord

Ondertussen lijkt de hel al losgebarsten in Kamp Noord. Want waar Zuid in volle harmonie bezig is met hun onderkomen, is het chaos ten top aan de andere kant. Iedereen praat door elkaar, Shary-Ann is er nu al klaar mee (snappen we) en Mariana Verkerk voelt zich hélémaal genegeerd. Dan denk je alles gehad te hebben, komen oud-winnaars Carlos en Fatima óók nog eens met een taart. We dachten dat dit Expeditie was en geen vijf sterren resort? Nou goed, we zitten volgende week in ieder geval weer braaf voor de buis gekluisterd.

Start van aflevering: “Geniet nu van dit etentje want dat is voorlopig de laatste keer dat jullie luxe krijgen.”

Halverwege aflevering: “ALSJEBLIEFT, TWEE DIKKE CHOCOLADELETTERS IN DE VORM VAN EEN X.”#ExpeditieRobinson — Corrie (@Corr1e) September 1, 2019

Duivelse domper

En hoewel het pas de eerste aflevering was, hadden wij gelijk al die typische stalen Robinson-zenuwen te pakken. Want zoals bij ieder seizoen geldt: niets zo k*t dan als eerste deelnemer afvallen en het eiland moeten verlaten. Dus wat waren we blij…

– pas op, spoilers –

…toen bleek dat Rijk, Rob, Berdien en Eva niet naar huis moesten, maar naar Duivelseiland mochten. Dingetje is wel dat de stemming tot een dieptepunt is gezakt. Rijk vraagt zich hardop af of-ie nog wel mee wil doen en ook Rob zien we mopperen. Oh, this is gonna be so much fun.

Als Kim in de loop van de expeditie heimwee krijgt en zegt "Ik miss Nederland", kun je mij opvegen. #expeditierobinson — Bruun (@bruniversum) September 1, 2019

Wanneer je beseft dat het leven van een model niet over rozen gaat, maar gewoon köt is. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/e4UQDWsPcn — Don Roelofsen (@DonRoelofsen) September 1, 2019

Heel volwassen, weglopen wanneer je vindt dat er niet naar je geluisterd wordt. 😂 #expeditierobinson pic.twitter.com/GZCy1osKjo — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) September 1, 2019

Wanneer je na een avondje stappen denkt dat je je fiets hebt gevonden. #expeditierobinson pic.twitter.com/7A8MXSPU5x — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) September 1, 2019

De beste zwemmer redt de rest, daarna moet je nog hout bij elkaar sprokkelen, lopen naar de x, in de brand steken, mensen toren bouwen, terug lopen, dan weer iets in de brand steken en dan win je.

toch? HOE KAN JE DIT OMTHOUDEN IN 47 GRADEN ZONDER ETEN??? #ExpeditieRobinson — Céline Veronique (@celveronique) September 1, 2019

"Ik werd bevangen door de hitte, dat kwam onder andere door de hitte."

Is goed Berdien.#expeditierobinson — Suus (@MissPointwood) September 1, 2019

Bron: VIVA, DBSM | Beeld: RTL