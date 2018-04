Zó ziet de ex met wie prins Harry zeven jaar samen was er nu uit

Zeg je prins Harry, dan zeg je Meghan Markle. En andersom. We zijn met z’n allen zó enthousiast over het sprookjesachtige paar dat in mei het huwelijksbootje instapt, dat je bijna zou vergeten dat beiden ook nog een leven hadden vóórdat ze elkaar ontmoetten. Zo stond Harry jarenlang bekend als losbandige bengel en flirt, én had hij meerdere relaties voor Meghan.

Lees ook

Huwelijk Harry en Meghan extreem zwaar beveiligd

Tóch niet de ware

Lange tijd verwachtte het Britse volk dat Chelsy Davy door de roodharige prins ten huwelijk gevraagd zou worden; de twee hadden ruim zeven jaar, tussen 2004 en 2011, een knipperlichtrelatie en Chelsy was zijn eerste echte liefde. Toch bleek Harry, die in het verleden altijd voor blonde dames viel, destijds nog niet klaar voor en volgende stap en besloot dat Chelsy niet de ware voor hem was.

‘Het juiste meisje op het verkeerde moment’

Ondanks dat de liefde al een flinke tijd over is, zegt Harry dat hij altijd vrienden met haar zal blijven. Volgens de schrijver van de biografie van Harry, die een boek over zijn liefdesleven schreef, wilde Chelsy nooit prinses worden. Ze waren toch erg gek op elkaar en bleven elkaar opzoeken. “Het was een beetje een kwestie van een juist meisje, maar het verkeerde moment.” Op een gegeven moment zijn hun wegen toch gescheiden.

Op 19 mei trouwt Harry met Meghan en hij heeft drie van zijn ex-vriendinnen uitgenodigd, onder wie ook Chelsy. Ook Cressida Bonas en zangeres Ellie Goulding zijn welkom.

Harry en Chelsy in 2009:

Chelsy nu:

Former lawyer Chelsy Davy on the continent to shoot the campaign for her jewellery brand, AYA which launched earlier in 2016. Her brand is supporting & giving back to the communities located around mines that yield beautiful gems in AYA jewellery pic.twitter.com/HfFl2UjQfw — Royal Girls (@RoyallyGirl) March 22, 2018

Harry’s andere exen

Cressida Bonas toen en nu, was samen met Harry van 2012 tot 2014:

Ellie Goulding, zou iets met Harry hebben gehad tussen 2014 en 2016:

Ellie Goulding, Prince Harry's Ex, Might Attend the Royal Wedding: The singer and prince were reportedly hot and heavy only a month before he met Meghan Markle. https://t.co/VCwzLnkU99 pic.twitter.com/XG9HTQvdYW — Sixan Andaman (@SixanAndaman) March 23, 2018

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Beeld: Hollandse Hoogte