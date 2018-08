Ex-minnaar klapt uit de school: ‘Mijn relatie met Linda de Mol was mijn best bewaarde geheim’

Linda de Mol had 35 jaar geleden een verhouding met Ed Nijpels. Althans, dat beweert de voormalige politicus. ‘Het is een goed bewaard geheim’, aldus Ed, die nu wél uit de school wil klappen.

Ed en Linda leerden elkaar kennen tijdens de uitreiking van de Edisons. ‘Ik was toen fractievoorzitter, en reikte de Edisons uit. Het was in 1983. Linda was toen een jaar of 20, ik was 32. Zij overhandigde op het podium de bloemen. Zo heb ik haar leren kennen’, vertelt de voormalige politicus aan EenVandaag. De ontmoeting groeide uit tot een verhouding. ‘Mijn eerste relatie in de mediawereld was met Linda de Mol’, bekent hij.

Ontkenning

Terwijl Ed stellig beweert dat er sprake was van een liefdesrelatie, weet Linda van niets. De presentatrice ontkent de relatie in alle toonaarden. ‘Ze zijn één keer uit eten geweest en daar is het bij gebleven’, zegt een woordvoerster van Linda.

Beeld: ANP