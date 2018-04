Ex-manager Barbie krijgt eigen realityshow

Jarenlang was Jake Hampel, ook wel bekend als Big Jake, de steun en toeverlaat van de realityster, maar nog niet zo lang geleden verbraken de twee abrupt hun samenwerking. En daarmee leek er ook een einde komen aan de reeks realityshows waar ook BJ regelmatig in te zien was. Toch blijkt nu dat niets is wat het lijkt…

Lees ook: Arme Samantha: tientallen ziekenhuismedewerkers snuffelden in medisch dossier Barbie

Nee, Barbie zullen we voorlopig niet meer op de buis te zien krijgen. Maar in de thuishaven van de blondine staan genoeg anderen te popelen om een realityserie te maken. En dus komt er nu een show over ‘het leven na Barbie’. Met ex-manager Jake in de hoofdrol. ‘Dit is een inkijkje in het leven van een manager, met al zijn dagelijkse beslommeringen.’

Goed voor de zaken

De manager van onder andere voormalig Temptation Island-kandidaat Rosanna is overigens niet de enige die in de realityserie te zien zal zijn. Ook een aantal sterren bekend van Oh Oh Cherso en Barbie’s ex Michael van der Plas zullen gevolgd worden. Al ziet laatstgenoemde het vooral als iets positiefs voor de zaken. ‘Ik ben een realityster en daar wil ik nog wel mee doorgaan. De bekendheid helpt wel met zaken.’

Wanneer en op welke zender de show te zien zal zijn is nog niet bekend.

Bron: Telegraaf | Beeld: ANP