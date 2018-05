Dít is de ex-man van Meghan Markle

De afgelopen tijd is de wereld in de ban van prins Harry en Meghan Markle. Afgelopen zaterdag stapten de twee – een halfjaar na de bekendmaking van hun verloving – in het huwelijksbootje, en ze zijn zó onlosmakelijk met elkaar verbonden dat je bijna zou vergeten dat ze ook nog een leven hadden vóórdat ze samen waren.

Het kan je haast niet ontgaan zijn dat Meghan Markle al een keer getrouwd en gescheiden is voordat ze Harry tegen het lijf liep. Haar ex-man luistert naar de naam Trevor Engelson, maar wie is hij eigenlijk?

Filmmaker

De 41-jarige Trevor is een Amerikaanse filmmaker die zijn carrière startte als productie-assistent maar al gauw omhoog wist te klimmen op de ladder. Hij is vooral doorgebroken met ‘Remember me’, de film met Robert Pattinson in de hoofdrol.

Vier dagen feest

Trevor en Meghan leerden elkaar kennen in 2004, en zes jaar later ging de filmmaker op z’n knieën. In 2011 stapten de twee in het huwelijksbootje op Jamaica en vierden daar een huwelijksfeest van vier dagen lang, in het bijzijn van zo’n honderd gasten.

Suits

Na een huwelijk van twee jaar gingen Meghan en Trevor uit elkaar. Volgens bronnen zouden daar verschillende redenen voor zijn. Ten eerste zou het een rol hebben gespeeld dat Meghan de rol van Rachel Zane in ‘Suits’ op zich ging nemen. ‘Ze bemachtigde de rol een paar maanden voordat ze met Trevor trouwde’, zei een bron destijds tegen Woman’s Day. Een andere insider beweerde dat de breuk te maken had met het feit dat ze – in verband met werk – niet bij elkaar in de buurt woonden. ‘Trevor woonde in Los Angeles terwijl Meghan in Toronto was. Dit is vijf uur vliegen van elkaar verwijderd’, aldus de bron. ‘Dat maakte de start van het huwelijk erg lastig.’

En zo ziet Trevor eruit:

Bron: The Sun | Beeld: ANP, Getty Images