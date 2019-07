Ex-man Amy Winehouse eist miljoen van haar nalatenschap

Blake Fielder-Civil, de man waarmee Amy Winehouse in 2007 trouwde, eist acht jaar na haar dood een deel van haar nalatenschap. De ex van de Britse Zangeres zegt daar recht op te hebben, meldt The Sun.

Het gaat om een miljoen Britse pond, wat neerkomt op zo’n 1,1 miljoen euro. En dat is veel, zeker omdat Amy maar twee jaar getrouwd was met Blake en hem na de scheiding 250.000 Britse pond gaf.

Clean-break

De zangeres overleed in juli 2011 door een alcoholvergiftiging. Ze had haar testament nog niet opgesteld, waardoor haar ouders haar landgoed van ruim 3,5 miljoen euro erfden. Blake zegt nu recht te hebben op een deel van dat landgoed.

Waarom hij daar nu pas mee komt, is niet helemaal duidelijk. Advocaten in The Sun leggen uit wat Blake’s kansen zijn. Als bij dat bedrag vermeld staat dat het een zogeheten ‘clean-break’ is, kan hij fluiten naar zijn aandeel. Zo niet, dan maakt hij wellicht kans.

Van ’t padje af

De twee ontmoetten elkaar in 2005 en trouwden twee jaar later. In 2009 gingen ze uit elkaar. De vader van de zangeres geeft Blake niet de schuld van haar dood, maar neemt hem wel iets anders kwalijk. “Ik geef hem de schuld van veel dingen. Door hem kwam ze op het pad naar harddrugs”, zei hij in 2011 tegen The Sun.

