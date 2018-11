Dit vindt de ex van Anna Nooshin van de couple tattoo met haar nieuwe liefde

Anna Nooshin was dertien jaar samen met haar jeugdliefde Danny Roumimper. Vier maanden geleden maakten ze bekend dat de koek op is. Sindsdien is het aardig stil geweest rondom de breuk, maar nu doet Anna’s ex tóch een boekje open.

De vlogger en RTL-presentatrice is inmiddels gelukkig met iemand anders, Nassim Zeta. De kersverse tortelduifjes hebben onlangs hun prille liefde bezegeld met een liefdestatoeage. Anna heeft nooit een tatoeage voor Danny laten zetten, en dat steekt. ‘In eerste instantie vond ik het best wel kut om te zien’, geeft hij toe in het online programma Club Hub. ‘Ik heb ook tegen haar gezegd dat ik het best wel dom vind. Ik weet niet of je zo snel iemands initialen moet tatoeëren.’

Breuk

De twee lieten destijds weten dat ze ervoor hadden gekozen om ‘liefdevol uit elkaar te gaan’. Over de reden van de breuk hielden ze hun lippen stijf op elkaar. Maar in Club Hub liet Danny toch het een en ander los. Volgens hem zijn ze uit elkaar gegroeid. ‘Anna zat op een gegeven moment in een raket en ik zat op een ander level’, biecht hij op. ‘We verschilden in alles. Op een gegeven moment was het heel normaal dat ze zo vaak weg was, maar dan groei je uit elkaar.’ Danny geeft toe dat er een last van zijn schouders is gevallen sinds de relatie over is.

Beeld: ANP