Ewout Genemans, presentator en de man achter diverse briljante programma’s, gaat momenteel de wereld over met zijn programma ‘Ewout &’. Internationale media uit onder andere Australië, Engeland en Amerika hebben zijn interview ontdekt met een voormalige pornoster die hij tegen het lijf liep in de daklozen-scene in Las Vegas.

Ewout op bezoek

Ewout Genemans reisde af naar Las Vegas om te uit te zoeken hoe het zit met de daklozen in de feeststad. De tunnels onder de stad zijn opgezet om Vegas te beschermen tegen overstromingen, maar tegenwoordig wonen er heel veel dakloze mensen in dat ondergrondse gangenstelsel. Zo ook voormalig pornoster Stephanie Sadorra.

125 miljoen views

Stephanie Sadorra staat op de pornosite Pornhub beter bekend als Jenni Lee, waar haar video’s al 125 miljoen keer zijn bekeken. De vrouw die in het verleden stralend en met prachtig lang haar voor de camera kroop, gaat nu onwennig en verlegen (met een zeer slecht gebit, ongewassen vlashaar en zwarte nagels) het gesprek met onze Ewout aan.

‘Niet zo erg’

De voormalige pornoster zegt dat ze het niet erg vindt om in de donkere tunnels te leven. “Hier is alles veel echter dan bovengronds. Vriendschappen die gesmeed zijn in harde levensomstandigheden zijn zoveel duurzamer.”

Laatbloeiers

In Nederland was deze eerste aflevering van Ewout & al op 12 juli te zien, maar nu heeft dus ook de rest van de wereld het programma ontdekt. Als je hem op tv hebt gemist, kun je de aflevering nu terugkijken op Videoland, wat zeker de moeite waard is. Elke vrijdag om 21:30 uur kan je kijken naar Ewout & op RTL 5.

Het fragment:

Hoe Stephanie er een aantal jaar geleden uitzag:

FOTOS 📷 | ¡Irreconocible! A sus 36 años, la exestrella de cine erótico Stephanie Sadorra no tiene un hogar, y fue captada viviendo en las calles de la ciudad donde comenzó su carrera https://t.co/XYNu15QbOt — Diario El Popular GT (@ElPopularGT) August 21, 2019

Ex Pornhub star Jenni Lee homeless under Las Vegas: drug addict ‘who used to be so hot’ https://t.co/cbMAMvbpUw #Stephanie Sadorra #Jenni Lee #Jenni Lee Pornhub #drug addiction #Las Vegas tunnels — Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) August 21, 2019

