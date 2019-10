Everon Jackson Hooi over zware periode: ‘Ik zag het leven niet meer zitten’

Everon Jackson Hooi (37) kennen we natuurlijk allemaal als Bing Mauricius in de soap ‘GTST’. Daarnaast heeft de acteur een eigen kledinglijn, waarin hij de talenten van ‘Holland’s Next Top Model’ laat vastleggen. Tijdens die shoot vertelt hij openhartig over een moeilijke tijd in zijn leven.

Omdat Everon emotie terug wil zien in de foto’s, stelt hij de kandidaten van Holland’s Next Top Model een lastige vraag: wanneer heb je voor het laatst pijn ervaren? Deelnemer Benjamin vertelt een moeilijke jeugd te hebben gehad en het contact met zijn vader te hebben verbroken, wat nog altijd veel los maakt in hem.

Meerdere factoren

Na de shoot neemt de GTST-ster de jongen apart en al gauw doet hij een boekje open over de zware periode in zijn eigen leven. “Ik merkte bij mijzelf op een gegeven moment ook: shit, er komt niets meer uit”, biecht Everon op. “Ik wist niet waar het vandaan kwam en bij mij was het niet alleen mijn vader, veel meer factoren. Want met hem had ik ook geen contact. En dan ben je ook nog eens gay en een neger, waardoor je je in sommige gevallen minder voelt.”

Juiste keuze

Everon geeft toe dat er een moment is geweest dat hij het echt niet meer zag zitten. “Ik zag mezelf niet meer en ik zag het leven niet meer zitten. Dat komt door mijn trauma’s”, aldus de acteur. “Toen kwam ik op het punt dat ik dacht: ik kap ermee of ik kies om er keihard voor te gaan. Gelukkig heb ik de juiste keuze gemaakt.”

De aflevering van ‘Holland’s Next Top Model’ met Everon Jackson Hooi staat vanaf nu op Videoland. Op maandag 28 oktober is de uitzending te zien op RTL5, om 20.30 uur.

