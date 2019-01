Everon Jackson Hooi openhartig over relatiebreuk met verloofde Jozua

Dinsdagochtend lag De Telegraaf in de schappen met daarin een interview met Everon Jackson Hooi over zijn relatie en trouwplannen, dinsdagmiddag maakte de acteur bekend dat hij niet langer samen is met zijn verloofde. Tegenover RTL Boulevard reageert hij op de breuk.

Lees ook: Pijnlijke timing: ‘GTST’-acteur Everon Jackson Hooi en verloofde uit elkaar

Everon vertelt aan het entertainmentprogramma dat de relatiebreuk te maken heeft met een pittig 2018. Zo zou Jozua druk bezig zijn geweest met zijn opleiding en was de GTST-acteur – naast de opnames voor de soap – druk met het lanceren van een eigen onderbroekenlijn. Beide zouden ervoor gezorgd hebben dat het niet meer ging.

Goede vrienden

Na een relatie van vier jaar én een verloving in 2017 hebben de twee besloten uit elkaar te gaan. Als goede vrienden, want ze zouden nog prima contact met elkaar hebben via WhatsApp, weet RTL Boulevard.

2020

Everon, die lang worstelde met zijn homoseksualiteit, kwam in april 2014 uit de kast in het blad L’HOMO, de glossy van Linda de Mol. Later dat jaar kreeg hij een relatie met Jozua. In 2017 vroeg de acteur zijn vriend ten huwelijk tijdens een vakantie in Portugal. Ze zouden in 2020 trouwen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP