Betekenen deze foto’s én woorden dat Everon Jackson Hooi en zijn ex-verloofde weer samen zijn?

Everon Jackson Hooi verbrak begin dit jaar zijn verloving met Jozua. Toch zet hij zijn (voormalige) geliefde nu alsnog in het zonnetje op Instagram. Het koppel is namelijk vijf jaar in elkaars leven.

“Gelukkige vijf jaar in mijn leven”, begint de GTST-acteur bij een reeks foto’s op Instagram. “Wat hebben wij veel meegemaakt dushi. En vijf jaar later doe jij mijn hart nog steeds sneller kloppen. Ik hou voor altijd van je.” Ook Jozua plaatst een soortgelijk bericht op social media. “Thanks for teaching me the important lessons of life and for always being there for me”, schrijft hij. Gaan de twee het dan toch weer samen proberen of zijn ze enkel bij elkaar als vrienden?

Relatiebreuk

Everon vertelde eerder dat de relatiebreuk te maken had met een pittig 2018. Zo zou Jozua druk bezig zijn geweest met zijn opleiding en was de GTST-acteur – naast de opnames voor de soap – druk met het lanceren van een eigen onderbroekenlijn. Een combinatie van al deze dingen zou ervoor gezorgd hebben dat het niet meer ging.

Goede vrienden

Na een relatie van vier jaar én een verloving in 2017 besloten de twee uit elkaar te gaan. Als goede vrienden, want ze zouden nog prima contact met elkaar hebben via WhatsApp. Of er dus nu weer meer gaande is als alleen vriendschap, is dus nog maar de vraag.

