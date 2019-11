Eva van de Wijdeven is zwanger en verrast met al behoorlijke babybuik

Eva van de Wijdeven is zwanger. De actrice lijkt het nieuws al een flinke tijd geheim te houden: woensdag plaatste ze een foto op Instagram waarop ze te zien is met een al behoorlijk dikke buik.

Sexy momma

“Baby op komst”, schrijft de 34-jarige actrice bij twee mooie foto’s van zichzelf in een Beyoncé-waardige bodysuit. Uit het bijschrift valt niet op te maken hoe lang Eva al zwanger is of wanneer ze is uitgerekend, maar haar buik doet vermoeden dat de helft wellicht al gepasseerd is.

Eva’s kinderwens

Eva is nu ruim een jaar samen met de Amsterdamse ondernemer Steven ten Bruggencate. Begin dit jaar werd pas bekend dat de twee een relatie hebben. Afgelopen lente liet Eva al weten een kinderwens te hebben. In een interview met De Telegraaf ter promotie van haar romcom-hitfilm Singel 39 zei de actrice: “Ik heb altijd kinderen gewild, al van jongs af aan. Ooit heb ik met mijn beste homovriend de afspraak gemaakt: als ik zelf geen geschikte vent vind, dan ben jij mijn Plan B. En ja, ik ben intussen 34 dus tussen nu en tien jaar moet er toch echt iets gaan gebeuren.” Dat moment heeft vervolgens dus niet heel erg lang op zich laten wachten.

Lees ook

Flair ondervraagt de cast van ‘Singel 39’: waarom jij deze romcom níet mag missen

Carrière en liefdesleven

Van de Wijdeven, bekend van series als Dunya & Desie, A’dam – E.V.A. en Celblok H, had in het verleden relaties met onder anderen Tygo Gernandt en Bram van der Heijden.

Dit bericht bekijken op Instagram Guess What ?!….#babyopkomst#babyontheway#kleine#goodtimes#happydays#zwanger#pregnant #parents#mama#papa @steventenbrug ❤👶😎 Een bericht gedeeld door Eva van de Wijdeven (@evavandewijdeven) op 20 Nov 2019 om 3:04 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Let’s go! #vivecasbirthday Een bericht gedeeld door Steven ten Bruggencate (@steventenbrug) op 4 Okt 2019 om 11:53 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.