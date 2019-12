Eva Koreman onthult: is er wel óf niet vals gespeeld tijdens halve finale van Expeditie?

Dit seizoen ‘Expeditie Robinson’ maakt meer los dan ooit tevoren. En dan niet in positieve zin. Kijkers klagen steen en been over de ontelbare complotjes en nasty streken van de kandidaten, en de aflevering van afgelopen zondag spande de kroon: werd er nu serieus vals gespeeld tijdens de halve finale? Nét-niet-finalist Eva Koreman onthult nu hoe de vork in de steel zit.

Gedoe met graden

De kritiek op de recenste aflevering was niet bepaald mals. Zo ging het volgens kijkers al mis bij de tweede proef, waarbij de kandidaten zo lang mogelijk in een hoek van negentig graden tegen een plank moesten zitten. Alleen Eva Koreman hield zich aan de regels, maar viel daardoor ook als eerste af. De overige drie snoepten er net een paar graden blij, waardoor ze het langer volhielden en Eva Cleven de tweede finaleplek scoorde.

‘Ik was te braaf’

De radio-dj geeft nu toe dat ze te braaf is geweest. Radiocollega Frank van der Lende, die eerder opgaf in het programma, vindt wel dat de rest op hun vingers getikt had moeten worden. “Mariana zit in een hoek van 120 graden gewoon ongeveer.” Nu Eva het terugziet, snapt ze ook niet helemaal waarom zij wel zo netjes heeft geluisterd naar de instructies.

‘Dat móet gebeurd zijn’

Maar dan, de vraag der vragen: hoe heeft Shary-An in gódsnaam de rekensom uit de grote proef om de laatste finaleplaats kunnen oplossen? De zangeres liet immers weten geen idee te hebben van Romeinse cijfers, terwijl die kennis echt nodig was om de lange som op te lossen. Als Frank suggereert dat Shary-An heeft afgekeken, beaamt Eva dat: “Dat móet daar gewoon gebeurd zijn, dat kan niet anders.” Boos is ze echter niet. “Dat is ook je goed recht, want alles is geoorloofd.”

Valsspelen

“Zo is het gewoon, dat is ook het spel. Dat is net zoals met zo’n wall sit. Het is natuurlijk superslim van die andere meiden om net een paar graden meer te pakken”, aldus Eva. No hard feelings dus, maar natuurlijk baalt ze wel als een stekker dat het valsspelen van de andere kandidaten haar die laatste finaleplaats heeft gekost. Nadat Shary-An haar enorme achterstand had weggewerkt, zat Eva haar nog wel op de hielen.

De grande finale

Aanstaande zondag is het na zestien weken eíndelijk tijd voor de grande finale van het jubileumseizoen. Daarin zal het gaan tussen twee vrouwen en een man: Eva Cleven, Shary-An en Hugo Kennis, volgens velen de enige échte overgebleven Robinson. Wie denk jij dat er met de winst vandoor gaat?

