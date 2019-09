Da’s niet mis: ‘dít gaat Eva Jinek verdienen bij RTL’

Afgelopen vrijdag maakte Eva Jinek (41) groots nieuws bekend: ze maakt de overstap van de publieke omroep naar een commerciële zender. RTL wist de talkshowhost binnen te halen en naar verluidt komt daar een torenhoog salaris bij kijken.

“Het is tijd voor een nieuw avontuur”, schreef de blondine op Instagram. Ook liet ze daarbij weten dat je “sommige kansen te mooi zijn om te laten lopen”. Dat heeft natuurlijk te maken met de show die ze gaat maken voor de zender én het online platform dat ze gaat ontwikkelen, maar wellicht doelt Eva óók wel op het geld dat ervoor staat.

Flinke schep erbovenop

Bij de NPO zat Eva nog op een wettelijk vastgesteld maximum van 194.000 euro, maar RTL kan daar uiteraard een flinke schep bovenop doen. En naar verluidt gaat dat ook gebeuren. Privé-baas Evert Santegoeds verklapt namelijk aan Shownieuws dat hij heeft vernomen dat de talkshowhost “minstens” 1 miljoen euro per jaar gaat innen. “De gekste bedragen doen de ronde en die lopen op tot een miljoen per jaar en zelfs eroverheen. Als haar manager het handig heeft aangepakt, dan krijgt ze dat bedrag ook wel.”

Nieuw jaar, nieuwe kansen

Jinek begint in 2020 bij RTL en zal vanaf januari een late night talkshow presenteren bij de omroep. Dit zal ze om de beurt doen met niemand minder dan Beau van Erven Dorens. Nog nog tot 27 september zal Eva met haar talkshow te zien op NPO 1. KRO-NCRV werkt inmiddels aan een vervangend programma. “Hiervoor gaan we met de NPO in gesprek”, liet de omroep weten in een statement.

