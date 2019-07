Eva Jinek in tranen in eigen talkshow: ‘Mooi mens’

Sinds deze week is Eva Jinek weer te zien op de late avond op ‘NPO1’ en dat heeft meteen weer spraakmakende fragmenten opgeleverd. Dinsdagavond liet ze zich van haar kwetsbare kant zien en moest de presentatrice duidelijk haar tranen wegslikken.

In het kader van het televisieprogramma Helden van het Máxima schoven kinderoncoloog Rob Pieters en verpleegkundige Arno Deege aan in Jinek. Eva ging het gesprek aan met de twee over het Prinses Máxima Centrum en hun bijzondere werk.

Jonge moeder

Tijdens het gesprek vertelt Pieters onder meer dat momenteel 75 procent van de zieke kinderen te genezen is, maar een kwart het niet overleeft. “Het doel is om alle kinderen te genezen”, sluit hij af. Gedurende het hele interview weet de talkshowhost het droog te houden, maar aan het einde van het gesprek wordt het haar te veel. “Ik ben natuurlijk zo’n jonge moeder die hier niet over kan praten, sorry daarvoor”, verontschuldigt Eva – die in september 2018 moeder werd van zoontje Pax – zich. “Ik heb begrepen dat iedereen die moeder wordt een natte vaatdoek wordt, maar misschien heb ik nog tijd om te herstellen.”

Lees ook

Eva Jinek over heftige periode: ‘Ik zag geen uitweg’

Dat Eva haar emoties laat zien, vinden de kijkers van de talkshow alleen maar mooi. “Fijn dat ze dat af en toe ook laat zien”, schrijft iemand. Een ander twittert: “Emoties mogen.”

De tekst gaat verder onder de tweets.

Jinek die niet naar beelden durft te kijken van kinderen met kanker, omdat ze anders volschiet is wat we vaker moeten zien op tv. Emoties mogen. 🤧 — 𝐁𝐐. (@TheOtherBQ) 9 juli 2019

Oef het raakt #jinek erg! Fijn dat ze dat af en toe ook laat zien — Sander_lassche (@Sanderl91) 9 juli 2019

Wel schattig die Eva zo ontroert #jinek — RAPHAEL HENDERSON 🇳🇱🇺🇸🗽 (@Strenge_Meester) 9 juli 2019

Eva Jinek. Mooi mens.#Jinek — Kelly de Rosvrouw (@KelRebel) 9 juli 2019

Échte helden

Ook wordt er volop getwitterd over de werknemers van het Prinses Máxima Centrum. Kijkers zijn enorm onder de indruk van hun verhaal en noemen hun werk bewonderenswaardig:

Kippenvel bij #jinek over het Prinses Maxima Centrum! De échte helden!!!! ❤️😢👩🏻‍⚕️ — Nikki (@nikkipoulussen) 9 juli 2019

Ik denk dat we gewoon allemaal weer even stil moeten zijn. Wat een beelden. Wat een helden. #jinek #prinsesmaximaziekenhuis #heldenvanhetmaxima 🙏🏻 — Barry J. Voetbalprof.com (@VoetbalprofCom) 9 juli 2019

Rob Pieters. Directeur van het Prinses Maxima Centrum. Aardige man!! Geeft het gevoel weer. Top! Respect voor deze mensen die de strijd aan gaan met deze vreselijke ziekte. Ze hebben mijn support! #jinek — 🦉Marc🦉 (@sneeuwuilMarc) 9 juli 2019

Respect voor de oncologen en verpleegkundigen #Jinek — henk knaapen (@KnaapenHenk) 9 juli 2019

Heb je de aflevering gemist en wil je ‘m terugkijken? Dat kan hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief

Bron: AD.nl, Twitter | Beeld: KRO NCRV