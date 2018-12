Eva Jinek keert éindelijk terug op de buis na bevallen van eerste kindje

Eva Jinek heeft een aantal maanden heerlijk in alle rust kunnen genieten van het moederschap, maar langzaamaan wordt het tijd om het werkende leven weer op te pakken. De presentatrice heeft op Instagram bekendgemaakt wanneer zij weer op televisie te zien zal zijn met haar succesvolle talkshow Jinek.

Eva Jinek emotioneel na winnen Sonja Barend Award: ‘Het komt door de borstvoeding!’

Terug aan tafel

Op 1 januari neemt ze voor het eerst sinds 28 juli (waarna ze een week eerder dan gepland met verlof ging) weer plaats aan tafel in de talkshow. Het wordt haar eerste echte klus sinds de bevalling van zoontje Pax afgelopen september.

Emo op tv

Wel verscheen Eva tussentijds nog even in beeld toen zij in oktober in De Wereld Draait Door de Sonja Barend Award in ontvangst nam voor het beste tv-interview van het jaar. Hoewel ze zich probeerde in te houden, biggelden er wat tranen over haar wangen – een emobui die ze zelf toeschreef aan de hormonen en de nasleep van de zwangerschap.

Pauw en Jinek

Vanaf 1 januari moet Eva weer iedere werkdag op volle snelheid aan het werk. Haar vervanger Jeroen Pauw kan dan op een welverdiende lange vakantie. Hij en Eva wisselen elkaar af op de late avond op NPO1.

Dit bericht bekijken op Instagram #sprookjesbos Een bericht gedeeld door Eva Jinek (@evajinekofficial) op 17 Nov 2018 om 4:10 (PST)

