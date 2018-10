Iets meer dan een maand geleden werd Eva Jinek voor het eerst moeder. Voorlopig geniet ze nog heerlijk van haar verlof, maar vanavond maakte ze een uitzondering en verscheen op de buis. In ‘De Wereld Draait Door’ ontving Eva de Sonja Barend Award 2018, de vakprijs voor beste interview, voor haar gesprek met politicus Farid Azarkan.

Fake news

Die probeerde uit te leggen hoe zijn partij DENK een nepcampagne testte met affiches met pittige uitspraken die van de PVV leken te komen.

Overgang

Het moment dat Eva aanschuift aan tafel en presentator Matthijs van Nieuwkerk haar vraagt hoe het met haar gaat, wordt ze emotioneel. “Het gaat goed, het is nogal een overgang om hier te zijn”, aldus de kersverse moeder, die zichtbaar haar best doet om haar tranen weg te slikken.

Borstvoeding

“Ik had me voorgenomen dat dit niet zou gebeuren, maar dat zijn de hormonen. Echt, het is omdat ik borstvoeding geef. Ik weet zeker dat het zometeen over is”, probeert ze de emobui weg te lachen. “Het is echt heel leuk dat ik hier ben en met de baby gaat het heel goed.”

‘Ik moet weer normaal worden’

Terwijl ze langzaam bijkomt verklaart ze verder: “Dat krijg je door de borstvoeding. Ik vraag het steeds aan andere moeders en die zeggen dat het nooit meer over gaat. Maar ik kán geen talkshow presenteren als ik zo blijf. Ik heb nog een paar maanden om even normaal te worden”, besluit ze, waarna werd overgegaan op het échte onderwerp, haar winnende interview.

De prijs

Sonja Barend reikte de onderscheiding vanavond hoogstpersoonlijk uit tijdens de uitzending. Naast Eva waren ook Adriaan van Dis en Coen Verbraak genomineerd. Van Dis was in de race met zijn gesprek met met de Britse acteur Stephen Fry over zijn leven. Verbraak was genomineerd voor zijn interview in het programma Kijken in de ziel met de gereformeerde predikant Floris van Binsbergen. Het was de tiende keer dat de prijs, georganiseerd door de VARAgids, werd uitgereikt. Vorig jaar won Janine Abbring de award met haar gesprek in Zomergasten met de terminaal zieke burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan.

