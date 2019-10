Eva Jinek verlaat de publieke omroep om bij RTL aan de slag te gaan. Een gewaagde keuze, zo weet ook de presentatrice zelf. Toch heeft ze er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen.

Zo laat ze weten in een interview met RTL Boulevard. Want wat vindt ze van al het commentaar? “De reacties waren overweldigend, ontzettend veel. Dat is denk ik als je toevallig een baan doet zoals wij doen, dan vinden mensen er van alles en nog wat van, ook mensen die niks met tv doen praten erover. Ook als ik bij de visboer kom praten ze erover.” Maar daar zijn ze alleen maar positief. “Tot nu toe ben ik alleen maar opbeurende, fijne, exciting reacties tegengekomen. En ook heel veel mensen die zeiden: wat stoer dat je het doet, Eef.”

Zoontje

Eva is natuurlijk ook moeder van Pax, maar hoe combineert ze haar drukke baan met het gezinsleven? “Mijn babytje is nu één jaar en nog wat weken, dus zo groot is-ie ook weer niet. En ik heb heel veel mensen die me helpen. Ik denk dat dat een groot misverstand is, dat mensen denken dat vrouwen met een topbaan dat ze dan harder werken. Maar je moet gewoon meer hulp hebben van meer mensen.”

Gezonde spanning

Maar een beetje spannend, dat blijft de overstap toch wel. “Natuurlijk, het allerbelangrijkste is dat het goed gaat met het programma, daar doen we het voor”, geeft Eva toe. “Ik weet dat het geen eenvoudige beslissing is en ik heb geen 100% garantie, maar ik weet dat ik m’n uiterste best ga doen. Na vijftien jaar is het ook mooi om je ergens anders te ontwikkelen en ik ben een vrouw die van een wedstrijd houdt, dit is een belangrijke wedstrijdarena om te bewijzen of ik het wel of niet kan. Die handschoen pak ik graag op.”

