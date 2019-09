Eva Jinek maakt overstap naar commerciële omroep: ‘Het juiste moment voor iets nieuws’

Het hoge woord is eruit: Eva Jinek neemt afscheid van de publieke omroep en maakt de overstap naar RTL. Waar de presentatrice momenteel nog dagelijks te zien is op NPO1, zal dat binnenkort gaan veranderen, zo maakt ze bekend op Instagram.

“Het is tijd voor een nieuw avontuur: ik ga werken bij RTL want daar krijg ik de fantastische kans om mijn passie voor de late night talkshow nog verder uit te bouwen”, begint Eva bij een zwart-witportret van zichzelf. “Daarnaast krijg ik de ruimte om mijn online platform – de plek waar ik al mijn journalistieke en persoonlijke interesses met jullie kan delen – echt serieus te ontwikkelen.”

Te mooi om te laten schieten

Jinek legt uit in haar carrière altijd lang en goed nagedacht te hebben over de keuzes die ze heeft gemaakt. “Tegelijkertijd ben ik ook altijd op zoek gegaan naar het avontuur, de wedstrijd en een manier om mezelf te laten groeien”, gaat de blondine verder. “Dat ik nu bij RTL aan de slag ga, past daar naadloos bij. Ik heb heel veel zin om met zo’n enthousiast team te gaan werken en ik kijk met heel veel liefde en plezier terug op de afgelopen 15 jaar bij de NPO. Dit is het juiste moment voor iets nieuws en sommige kansen zijn te mooi om te laten lopen.”

Succeswensen

De felicitaties stromen binnen voor de talkshowhost. “Omg!!! Wat een move. Gefeliciteerd”, luidt een van de reacties. Iemand anders schrijft: “Van harte gefeliciteerd en heel veel succes voor je, Eva.”

Nieuw jaar, nieuwe kansen

Jinek begint in 2020 bij RTL en zal vanaf januari een late night talkshow presenteren bij de omroep. Dit zal ze om de beurt doen met niemand minder dan Beau van Erven Dorens. Nog nog tot 27 september zal Eva met haar talkshow te zien op NPO 1. KRO-NCRV werkt inmiddels aan een vervangend programma. “Hiervoor gaan we met de NPO in gesprek”, wordt geschreven in een statement van de omroep.

Enorm trots

Ook laat KRO-NCRV weten het te betreuren afscheid te moeten nemen van Jinek, maar ook haar keuze te respecteren. “Eva is in de zomer van 2013 bij ons gekomen en we hebben haar de afgelopen jaren uit zien groeien tot één van de beste journalistieke anchors van ons land. Daar zijn wij zeer trots op. Met een enorme bevlogenheid en een grote persoonlijke drive weet ze dagelijks het beste te halen uit zichzelf en haar redactie. Ze weet haar kijkers elke avond te verrassen en haar gasten te prikkelen.”

Grote prijzen

“Naast haar dagelijkse talkshow Jinek hebben wij met Eva twee seizoenen van de reisserie De Verenigde Staten van Eva gemaakt. Ook deze serie werd zeer goed ontvangen door de kijkers”, gaat de omroep verder. “Niet voor niets is Eva de afgelopen jaren onderscheiden met grote televisieprijzen. Een prestatie waar wij met zijn allen trots op zijn.”

Beeld: KRO NCRV, Instagram