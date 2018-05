Eva Jinek openhartig over zwangerschap

Ze is er uit: hoewel haar eerste kindje nog warm bij haar in de buik zit, weet de tv-presentatrice in ieder geval al wel hoe de kleine straks gaat heten.

Eva klapte onlangs uit de school bij het radio-programma van Gijs Staverman, maar hield nog wel even voor zich of het om een jongens- of meisjesnaam gaat. Wel onthulde ze een ander detail rondom haar zwangerschap. Zo vertelde ze, vooral met het warme weer, liters bier weg te tikken. Alcoholvrij, uiteraard. ‘Ik ben misschien wel de grootste afnemer in Nederland.’

Babyspulletjes

Wel duurt het nog even voordat Eva languit op de bank kan gaan liggen en kan genieten van haar zwangerschapsverlof in augustus. Vanaf 4 juni zal de presentatrice namelijk weer op NPO 1 te zien zijn met haar eigen talkshow Jinek, waar ze het programma voor de late avond op zich zal nemen. Tot die tijd heeft ze dus nog even om de babykamer in te richten en alle andere spullen omtrent haar eerstgeborene bij elkaar te zoeken.

Beeld: Peter Smulders