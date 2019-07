Eva Jinek over heftige periode: ‘Ik zag geen uitweg’

Het lijkt Eva Jinek allemaal voor de wind te gaan. In september vorig jaar werd ze de trotse moeder van haar zoontje Pax, ze heeft een glansrijke carrière en is dolgelukkig in de liefde. Maar de presentatrice heeft ook te maken gehad met een moeilijke periode in haar leven, waarover ze nu een boekje open doet.

In het nieuwe programma Tim’s Tent, dat op zondagavond wordt uitgezonden, was Eva de eerste gast van Tim den Besten. Aan hem vertelt ze dat het momenteel erg goed gaat met haar. “Ik denk dat ik heel veel geluk heb in veel opzichten”, klinkt het. Maar ook de heftige tijd die de blondine doorgemaakt heeft, komt aan bod.

Kritiek

Dat ze werd ontslagen bij Nieuwsuur omdat ze een relatie had met voormalig advocaat Bram Moszkowicz, viel Eva ontzettend zwaar. “Het voelde als falen in het publieke domein”, aldus de talkshowpresentatrice. Haar eigen late night-programma dat volgde, was een droom die uitkwam. Maar met alle kritiek kon ze maar lastig omgaan. “Dat vond ik zo moeilijk om te verdragen. Als ik me ’s morgens ging opmaken, kon ik niet in de spiegel kijken. Ik had genoeg van mezelf en was zo teleurgesteld over hoe het was gegaan. Daardoor wilde ik mezelf niet meer zien. Ik wist wel wat ik kon, maar het lukte niet zoals ik het wilde. Dat vond ik zo moeilijk, en ik wist niet hoe ik dat recht ging breien.”

Geen uitweg

Helaas kon ze dat niet gemakkelijk achter zich laten. “Ik zag de uitweg niet op dat moment”, geeft Jinek toe. “Maar ik wist wel dat als je het zelf niet meer ziet, je wel moet beginnen met handelen. Stilzitten in de hoek levert niks op. Ga maar bewegen, iets doen. Dan rolt het vanzelf wel ergens naartoe.”

