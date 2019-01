Eva Cleven: ‘Hoe gingen mensen me ooit serieus nemen? Ik had niks afgemaakt’

Presentatrice Eva Cleven (32) dacht eigenlijk dat niemand haar, met al die half afgemaakte studies, serieus zou nemen. Tot haar eerste sollicitatie. “‘Breed georiënteerd,’ zeiden ze. Zo had ik het zelf nog niet bekeken.” Misschien dat ze die docu over haar adoptie dus ook nog weleens maakt.

9.00 uur. De koffietent waar we hebben afgesproken is nog dicht en daarom wacht Eva op een bankje voor de deur. Lachend, haar grote bos krullen meedeinend als ze praat en beweegt. “We maken er gewoon een straatinterview van,” zegt ze laconiek. Dan kijkt ze om zich heen en zegt ze dat ze dit tijdstip, ondanks dat ze een avondmens is, heel fijn vindt. Zo vroeg in de ochtend is het nog relatief rustig in Amsterdam, de stad waar ze woont. Ze is er dol op, maar ook op de natuur. En die mist ze hier, midden in het centrum, wel. Soms pakt ze met Maarten, haar vriend, de fiets naar de polders aan de noordkant van de stad. Heerlijk. Of ze ooit de stad uit wil? “Ja,” zegt ze resoluut. Want liever loopt ze achter haar huis het bos in dan een drukke winkelstraat met trambanen. En dan kan die hond er eindelijk ook eens van komen. Maar voor nu is het goed, want haar werk is dichtbij. En de gemakken van de stad zijn binnen handbereik.

Dat werk is overigens behoorlijk divers: Eva is dj bij radiozender FunX, presenteert Het klokhuis, deed achter de schermen verslag van Lowlands en zong onlangs de sterren van de hemel in het tv-programma It Takes 2. Zingen, dansen, presenteren en interviewen; het was grappig genoeg nooit het plan om dat allemaal te gaan doen. Eva: “Ik hád niet eens een plan. Ik vond alles leuk. Ik zat een paar jaar op de dansacademie, een paar jaar muziekwetenschappen gestudeerd en weer later nieuws en media op de hogeschool. Leuk, maar het leverde ook stress op. Want hoe gingen mensen me ooit serieus nemen? Ik had niks afgemaakt. Pas toen ik ging solliciteren bij Het klokhuis en er werd gezegd dat ik zo lekker veelzijdig was, viel alles een beetje op zijn plek. Breed georiënteerd noemden ze dat. Zo had ik het zelf nog niet bekeken. Ik was vooral bang dat het tegen me zou werken. Het gaf me zelfvertrouwen, het gevoel dat het oké is en dat ik oké ben.”

De basis van jouw werk is muziek. Wie zijn jouw muzikale voorbeelden?

“Whitney Houston was de eerste zangeres van wie ik dacht: what the heck gebeurt hier? Mijn ouders hadden de cd van The Bodyguard en die draaide ik grijs. Dat was wel een soort muzikaal stempel in mijn paspoort. Maar thuis werden ook The Stones, Jefferson Airplane en Bob Dylan gedraaid, allemaal van die heerlijke jarenzestigmuziek. Ik luister zelf naar veel verschillende muziek. Het is goed om te weten wat er allemaal is. Ik vind het ook leuk om zelf op zoek te gaan en niet alleen de charts van Spotify te laten bepalen wat ik luister.”

Wie moeten we in de gaten houden?

“Op vrijdag hebben we in mijn programma op FunX altijd de Artist of the Week, en laten we nieuwe, jonge artiesten horen. Dat vind ik ontzettend leuk, om me daar tegenaan te bemoeien en te kijken wat voor talent er rondloopt en wie een plekje mag op de radio. Het is lastig kiezen, want er is heel veel talent. Ik luister nu veel naar Amartey en GIAN, twee heel toffe gasten met een heel eigen stijl. Het is leuk om artiesten te zien die niet in de voetsporen van iemand willen treden, maar helemaal hun eigen ding doen. Dat vind ik mooi, want dan raakt muziek me het meest.”

