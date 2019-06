Estelle openhartig over mishandeling en beroving: ‘Ik heb m’n longen uit mijn lijf gegild’

Estelle Cruijff, die vorig jaar op brute wijze werd overvallen, heeft een trauma overgehouden aan het incident. Dat vertelt de presentatrice in een interview in LINDA. Vakantieboek, de eerste uitgave van de zomereditie van de LINDA.

Aangevallen voor eigen huis

De ex-vrouw van Ruud Gullit werd afgelopen november voor haar huis van haar scooter gesleurd, waarna haar Rolex hardhandig van haar werd afgenomen.

‘Longen uit m’n lijf gegild’

“Ze hebben me behoorlijk te grazen genomen, dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik heb m’n longen uit mijn lijf gegild”, vertelt Estelle, die ook gewond raakte bij de aanval. “Je voelt je heel kwetsbaar, want iemand heeft aan je gezeten en je privacy geschonden. Best heftig.”

Pas na maanden weer ’s avonds op straat

Het heeft een paar maanden geduurd voordat Estelle ’s avonds de straat weer op durfde, maar ze zegt dat het nu al een stuk beter gaat dan drie maanden geleden. Al blijft ze naar eigen zeggen wel altijd alert buitenshuis.

