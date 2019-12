Op een roze wolk: Estelle Cruijff is na jaren weer gelukkig in de liefde

Het liefdesleven van Estelle Cruijff kent hoge pieken, maar ook diepe dalen. Na een stukgelopen huwelijk met oud-voetballer Ruud Gullit en een stormachtige verhouding met kickbokser Badr Hari is de blondine nu eindelijk weer gelukkig in de liefde.

Gelukkig met zakenman

De ambassadrice van de Johan Cruijff Foundation vertelt aan Privé dat ze liefdesgeluk heeft gevonden bij zakenman Morad. “Voor mij is het alweer jaren geleden dat ik dit geluk heb gevoeld. Met Morad kan ik de hele wereld aan”, aldus Cruijff in gesprek met het weekblad.

Levensgenieter

Morad heeft ze via wederzijdse vrienden leren kennen tijdens een diner. “Zo kwamen we bij elkaar aan tafel en dat klikte. Het fijne is dat we veel raakvlakken hebben. Hij is ook een levensgenieter.”

Turbulente tijd

In het jaar 2000 trouwde ze op 21-jarige leeftijd met Ruud, met wie ze twee kinderen kreeg: dochter Joelle en zoon Maxim. Na twaalf jaar was de showbizz in shock toen het stel bekendmaakte te gaan scheiden. Een relatie met Badr Hari volgde niet veel later, maar dat bleek niet de beste match. Daarna kwam het leven van de 41-jarige Estelle in rustiger vaarwater: de afgelopen zes jaar bleef ze vrijgezel.

