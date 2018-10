Estavana deelt filmpje van Jesslynn en de kleine brabbelt erop los

De kleine Jesslynn is nog maar net een jaar oud, maar ze heeft nu al het hoogste woord. Ze brabbelt er vrolijk op los en er zijn zelfs al een paar woorden te onderscheiden.

Mama Estavana deelt vol trots het resultaat in dit te schattige filmpje. Duidelijk hoorbaar is dat Jesslynn ‘pappeke’ zegt op het eind. Dat het meisje een echt papa’s kindje is, blijkt ook wel uit de vele reacties. De meeste volgers vinden haar namelijk twee druppels water met vader Rafael. ‘Wat lijkt ze op papa’, schrijft iemand.

Dit bericht bekijken op Instagram 😂😂 #pappeke #wathoudiktochvanjou Een bericht gedeeld door Estavana Polman (@estavana) op 25 Okt 2018 om 11:59 (PDT)

