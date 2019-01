Erland doet boekje open over huwelijksproblemen met Wendy

Ondanks dat hun huwelijk in zwaar weer zit, blijven Erland Galjaard en Wendy van Dijk op een vriendschappelijke manier met elkaar omgaan. ‘Er is geen sprake van ruzie’, benadrukt Erland in een reactie tegenover RTL Boulevard. ‘Het gaat heel harmonieus. We hebben vandaag ook nog geluncht met de kinderen.’

De Telegraaf pakte dinsdagochtend uit met het nieuws dat het rommelt tussen Erland en Wendy. ‘Ondanks dat gaan we gelukkig op een goede en positieve manier met elkaar om. In het belang van ons gezin maar ook vanwege de liefde en het respect dat we nog steeds voor elkaar voelen’, licht Erland toe. Hij en Wendy zijn onlangs ook nog gewoon met elkaar op vakantie geweest naar Curaçao. ‘We hebben het heel fijn gehad.’

Ibiza

Wendy en Erland kregen in 2007 een relatie en trouwden vier jaar geleden op Ibiza. Ze hebben samen een dochter.

