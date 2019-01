Erland’s foto van ochtendgloren in Nigtevecht ‘geen statement’

Erland Galjaard heeft geen statement willen maken met het mooie plaatje van Nigtevecht dat hij donderdagochtend plaatste. Volgens Albert Verlinde, die Erland donderdag voor 6 Inside sprak, noemde de voormalig RTL-baas de veelbesproken Instagrampost ‘een beetje naïef’.

‘Erland kennende loopt hij met zijn hondje langs het water en post hij wat hij ziet’, zei Ronald Molendijk, goede vriend van Erland en de andere helft van het dj-duo Soulvation, in RTL Boulevard. ‘De foto is geen statement, dat heeft hij samen met Wendy gemaakt.’

Huwelijksproblemen

Erland en Wendy van Dijk maakten dinsdag bekend dat hun huwelijk in zwaar weer verkeert. De twee proberen een scheiding te voorkomen, Erland zou nog maar weinig in de echtelijke woning in Nigtevecht zijn. De foto die hij donderdagochtend deelde van de zonsopkomst in het dorp aan de Vecht werd door velen geïnterpreteerd als bewijs dat Erland weer thuis sliep. De twee lieten dinsdag echter weten ‘dat Erland ook nog steeds in Nigtevecht woont, maar gezien de situatie af en toe in zijn kantoor annex studio in Amsterdam logeert omdat hij daar ook werkt’.

Voorbeeld

Volgens Ronald, die Erland ‘heel vaak’ spreekt, gaat het goed met de voormalige RTL-baas. De dj en producer heeft veel respect voor Wendy en Erland. ‘Ze zijn bezig om te kijken of ze verder kunnen. Ik denk dat heel veel huwelijken daarnaar kunnen kijken en een voorbeeld aan hen kunnen nemen. Niet meteen zeggen dat het klaar is.’

Dit bericht bekijken op Instagram Morning… #sunrise #nature #nigtevecht #morning #beauty Een bericht gedeeld door Erland Galjaard (@erland.galjaard) op 9 Jan 2019 om 11:42 (PST)

