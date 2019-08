Ludo, is that you? GTST’s Erik de Vogel ziet er wel héél anders uit op vakantie

Waar we het ‘GTST’-personage Ludo Sanders voornamelijk strak in pak zien, kiest acteur Erik de Vogel buiten de set voor een veel comfortabelere look. Op een vakantiekiekje is te zien dat hij niet alleen zijn jasje en dasje in de kast heeft laten hangen, óók is te zien dat hij zijn scheerapparaat al even niet heeft aangeraakt.

Erik de Vogel geniet samen met zijn geliefde Caroline de Bruijn, beter bekend als GTST’s Janine Elschot, van de zon in Frankrijk. “Romancing Côte d’Azur”, schrijft het stel bij een romantische foto. “Enjoying our holiday, only a stone’s throw from St Tropez, secluded and quiet, though. It is possible!”

Onherkenbaar

Ook de volgers van ‘Ludo en Janine’ valt de ‘nieuwe’ look van de acteur op. “Gaaf die baard, Erik!”, luidt een van de complimenten. Een andere fan herkent hem haast niet. “Moest even twee keer kijken hoor! De altijd keurig geschoren ‘Ludo’ nu met een baardje!”

Liefde

Niet alleen in de soap zijn Erik en Caroline (het grootste deel van de tijd) als setje te zien, ook in real life gaan de twee als stel door het leven. Het stel heeft naast een soapdochter dan ook een echte dochter, genaamd Solane. En zo ziet zij eruit.

Beeld: ANP, Instagram