Erik de Vogel speelt na 15 jaar weer in film en vertolkt verrassende rol

Acteur Erik de Vogel, bij het grote publiek vooral bekend als Ludo Sanders in ‘GTST’, is binnenkort voor het eerst in vijftien jaar weer in een bioscoopfilm te zien. Hij speelt in de Nickelodeon-film ‘Het Duistere Hart’ een voodoomagiër. Dat hebben producent Studio 100 en distributeur Splendid Film vrijdag bekendgemaakt.

Het Duistere Hart is de tweede film gebaseerd op de succesvolle Vlaamse kinderreeks Nachtwacht. In de film zijn Keelin (Céline Verbeeck), Vlad (Louis Thyssen) en Wilko (Giovanni Kemper) uitgenodigd voor de Kristalceremonie in het Elfenrijk.

Lees ook

Erik de Vogel overspoeld met complimenten: ‘Leuk dat baardje!’



Agent

De bioscoopfilm gaat op 8 december in première en zal vanaf 18 december in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. De laatste bioscoopfilm waar Erik de Vogel in speelde, was Deuce Bigalow II: European Gigolo. In deze roemruchte film, over een mannelijke prostituee die Amsterdam onveilig maakt, speelde de GTST-ster een agent.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP